Cecilia Bolocco tajante ante eventual reconciliación con Zulemita Menem: “Ya no tiene sentido” - Chilevisión

La Miss Universo analizó las declaraciones de la hermana de Máximo Menem sobre la relación que han tenido a lo largo de los años y envió un contundente mensaje.

Cecilia Bolocco abordó los comentarios que hizo Zulemita Menem, hija de Carlos Menem, en donde dio detalles de la tensa relación que ha existido entre ambas.

“Con Cecilia no tengo relación, pero si mañana yo la cruzo me encantaría tenerla”, declaró la trasandina sobre su vínculo con la reina de belleza.

La Miss Universo fue consultada por esos dichos y respondió a la consulta sobre un eventual acercamiento con la hermana de Máximo Bolocco.

“Yo lo intenté tantas veces… ¿qué le habrá pasado?”, lanzó Cecilia Bolocco en La Cuarta.

En cuanto a la relación que existe entre los hijos de ambas, la diseñadora optó por mantenerse al margen y declaró que “es un tema que duele mucho. Yo trato de dejarlo de lado, pero ha habido cosas muy duras”.

La reflexión de Cecilia Bolocco

De todas maneras, la presentadora tuvo palabras para recordar a Carlos Menem y aseguró que “si hay algo que yo le doy gracias a Dios es haber conocido a Carlos, haberme enamorado de él y haber tenido a mi hijo”.

“Hoy vivo tal vez el mejor momento en pareja de mi vida, sin lugar a dudas, porque encontré a mi gran compañero, pero con Carlos tuve a mi hijo, a la razón de mi vida, a la luz de mi existir”, añadió.

Sin embargo, en cuanto a una posible reconciliación con Zulemita Menem se mostró tajante y declaró que no es algo que vea posible.

“Le dolió y le complicó tanto, como lo dejó claro y manifiesto tantas veces… Intenté muchas veces que viviéramos en armonía, pero no fue así y ya está. Su papá ya no está aquí. Él era nuestro nexo. Ya no tiene sentido. Para mí al menos no tiene ni uno”, lanzó.