¿Infidelidad con Maite Orsini? Millaray Viera respondió a rumor por quiebre con Marcelo Díaz - Chilevisión

En declaraciones exclusivas a Primer Plano, la animadora se refirió al antiguo rumor sobre el motivo de su separación con el ex ministro en 2019.

Durante un reportaje de Primer Plano, la animadora fue consultada sobre los recientes dichos del ex diputado y ex convencional Renato Garín, quien aseguró en Instagram que Viera "pilló a Maite con Marcelo en la cama matrimonial".

Millaray Viera respondió a rumores de infidelidad

En exclusivo para Primer Plano de Chilevisión, Millaray afirmó que "no me voy a referir a ese tema, no tengo ningún interés en hablar de ese tema la verdad".

"No hablé de esa ruptura en ese momento, que fue hace muchos años, y no lo voy a hacer ahora", insistió la comunicadora.

Asimismo, Carla Álvarez, periodista de Primer Plano, tomó contacto vía WhatsApp con Marcelo Díaz para obtener alguna declaración sobre los dichos de Garín.

Sin embargo, el ex parlamentario se negó a hablar frente a las cámaras y aseguró que el mencionado rumor "es absolutamente falso".

