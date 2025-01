“Tuvimos mucha onda”: Disley Ramos confirmó cita con Benjamín Nast y contó su desenlace - Chilevisión

Aunque la finalista de Top Chef VIP confesó que sus metas y planes a largo plazo eran distintos, hubo un factor trascendental que impidió que el romance siguiera su curso.

Disley Ramos admitió haber salido con Benjamín Nast tras el término de Top Chef VIP y contó todos los detalles sobre el shippeo que atravesó las pantallas.

La actriz fue invitada al último capítulo de Sin Editar de Pamela Díaz donde admitió haber tenido una conexión con el chef Benjamín, sin embargo, él retomó su relación amorosa anterior.

¿Qué pasó entre Disley Ramos y Benjamín Nast?

Disley aseguró que no pasó "nada, o sea, teníamos conexión", sin embargo nunca se besaron: "No, porque no, es que mira. Este programa está grabado y nosotros tuvimos mucha onda, pero solo en programa", admitió.

En esa misma línea, explicó que "era como casi que algo como muy televisivo, no más. No era algo externo", sin embargo cuando las grabaciones cesaron "sí tuvimos una conexión un poquito, pero no fue más allá".

Pamela le preguntó directamente si habían salido juntos, a lo que Disley respondió: "Tuvimos una cita, sí, pero no paso nada y no pasó más allá. Lo pasé bien sí".

Ramos explicó en detalle por qué el romance no funcionó: "Yo tenía un viaje, tenía cosas que hacer. Mis metas eran otras en ese sentido, y no aguantó mucho mi compadre y volvió po".

Tras confirmar que Nast retomó su relación con quien era entonces su ex pareja, concluyó que "no era para mí (...) No se aguantan ni una y vuelven al tiro con la polola, está enamorado sí po", y finalmente agregó: "Nos caíamos bien, yo creo".

