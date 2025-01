¿Qué pasó entre Disley y el chef Benjamín? Javiera Acevedo cuenta lo que no se vio en Top Chef - Chilevisión

A través de las redes sociales, entre los seguidores de la competencia culinaria surgieron muchas dudas en torno a la relación del chef y la creadora de contenido.

Durante el curso de Top Chef VIP, seguidores del programa notaron la gran simpatía que tenía la participante Disley Ramos y el chef Benjamín Nast, sin embargo, nunca se confirmó de dónde venía tanta cercanía.

No obstante, la ganadora de la competencia culinaria, Javiera Acevedo, confesó detalles impactantes de cómo era su relación detrás de las cámaras del programa.

Javiera Acevedo revela cómo era la relación de Disley y el chef Benjamín

En conversación con Publimetro, la actriz fue consultada por su compañera Disley y no faltó más que decirle, para que la ganadora la relacionara al chef Nast.

"Esa Disley… coqueta, pero es que el chef Benjamín no lo hace nada de mal tampoco. Son los dos coquetos y minos, qué querí' que te diga", comentó Acevedo.

En este sentido, la gran ganadora reconoció que los vio conversando fuera de cámara como íntimos amigos. "Mucho coqueteo. Conversaciones en los pasillos, miles de cuchicheos, miles, miles", agregó.

Sin embargo, pese a que le habría gustado ver una relación entre ambos, no pudo confirmarla. "Sería divertido. Cómo no iba a haber un amorío, me encantaría, pero no lo sé porque no los ando siguiendo", indicó.

"Disley es coqueta y el chef es guapo. Le decían el Benjamín Vicuña de la cocina. Entonces, obviamente daba para jugar. Ahora, si pasó algo, yo no sé", cerró rotundamente.