Raimundo habló sobre su relación con Faloon: “No necesita un padre para sus hijos” - Chilevisión

El chico reality confesó que, pese a nunca haber estado con una mujer que sea madre, decidió intentar cómo le funcionaría con Faloon.

Hace algunas semanas se confirmó que nació el amor entre Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel tras conocerse dentro de un reality show, sin embargo, su romance ha sido cuestionado en redes sociales, principalmente por la diferencia de edad entre ambos.

No obstante, la pareja parece ser a prueba de balas y es que, según algunas entrevistas y sus fotografías en Instagram, los enamorados están tranquilamente acostumbrándose a su vida fuera de la televisión y viendo cómo se dan las cosas.

¿Qué dijo Raimundo por su relación con Faloon?

En conversación con Las Últimas Noticias, el chico reality reconoció que estaba interesado de Larraguibel antes de ser compañeros de encierro, sin embargo, tras conocerla le gustó aún más.

"Su personalidad siempre me llamó la atención, su forma de ser, lo fuerte que es, que es directa con lo que siente y con lo que tiene ganas de hacer", comentó Rai.

Respecto a las diferentes vidas que llevan, ya que Faloon tiene tres hijos, Cerda aseguró que no es algo que le preocupe en su relación, primero porque "en este minuto de su vida quiere a alguien que le transmitiera esa estabilidad y tranquilidad".

Asimismo, si bien Raimundo fue honesto en confesar que nunca había estado con una mujer que es madre, decidió intentarlo de todas formas. "No sé cómo me voy a sentir, pero me dejo llevar. Voy a centrarme en vivir el día a día y ver cómo se van desenvolviendo las cosas", le dijo cuando se estaban conociendo.

Sin embargo, Faloon le aseguró que no quería eso de él. "Ella me dice que no necesita un padre para sus hijos, que ellos ya lo tienen (Jean Paul Pineda), que no necesita que nadie la mantenga, nadie que haga algo por ella porque es una mujer sola, empoderada, como lo ha demostrado siempre", comentó.