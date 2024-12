“Un renacer como mujer”: Faloon Larraguibel habló por primera vez de su relación con Raimundo Cerda - Chilevisión

A pesar de ser captados dándose un beso en el aeropuerto, la modelo señala ser "solo amigos" y que van conociéndose de "a poquito".

Faloon Larraguibel habló sobre su relación con Raimundo Cerda, luego de coincidir en dos realitys show.

La ex Yingo habló con LUN, en donde contó que empezar a conocer a Rai “fue un renacer como mujer full y eso me faltaba: Verme yo mujer, no solo mamá, que es una parte de uno y me encanta”.

Faloon Larraguibel habla sobre su relación con Raimundo Cerda

“Estoy fluyendo, quiero que se dé todo naturalmente. Yo soy una mujer que necesita tiempo, incluso para darme un beso. Necesito conocer a la persona y con el Rai somos amigos primero que todo. Yo voy lento, de a poquito”, señaló.

La modelo se sinceró hablando de como el ex Gran Hermano la ayudó a superar el episodio que vivió con su ex pareja Jean Paul Pineda.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Yo no ando buscando un papá para mis hijos, ni un marido, yo ando buscando un compañero, un partner para pasarlo bien. Ya basta, tengo que pasarlo bien, mal ya lo pasé. Quiero vivir mi vida, disfrutarla y hacer lo que tenga que hacer para disfrutarlo”, agregó.

“Me da igual la intención que tenga él o yo misma. Ya eso del beso me ayuda a pensar y sentir que sí soy deseable, que sí le puedo gustar a alguien, que sí puedo sentir cosas lindas. Como que me hizo volver a las pistas, eso de sentir que alguien te abrace, que te haga cariño”, finalizó.

Mira el beso que compartieron en el aeropuerto: