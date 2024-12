Javiera Acevedo recibió dura crítica y terminó llorando en Top Chef VIP: “Un fallo catastrófico” - Chilevisión

La participante cocinó pescado con mote, siendo este último ingrediente el que fue duramente criticado por los chefs, especialmente Sergi Arola.

Javiera Acecedo quedó totalmente destrozada luego de presentar una preparación en Top Chef VIP y se retiró entre lágrimas.

Por eso, Javiera quedó nominada por primera vez en la competencia culinaria.

Javiera Acevedo recibió dura crítica en Top Chef VIP

Tras presentar su plato, el primero en probarlo fue el español Sergi Arola, quien lo definió como "un fallo catastrófico".

Por su parte, luego de que Fernanda Fuentes y Benjamín Nast también probaran su preparación, Acevedo señaló que "nunca he hecho mote, no lo quería hacer y no me salió".

Finalmente, cuando los jueces fueron a deliberar, Acevedo estalló en llanto y debió ser consolada por sus compañeros, quienes la apoyaron.