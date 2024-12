“¿Te ríes de mí?”: Disley Ramos vivió tenso y coqueto momento con Benjamín Nast en Top Chef VIP - Chilevisión

La actriz e influencer estaba teniendo problemas para preparar un crumble cuando apareció el jurado del programa de Chilevisión. Fue en eso cuando tuvieron un intenso diálogo.

Un tenso y a la vez coqueto momento protagonizó Disley Ramos con Benjamín Nast en la cocina de Top Chef VIP, luego que este último "defendiera" a una ex participante del programa de Chilevisión.

Todo comenzó cuando la cocinera confesó estar en aprietos, pues señaló que "si algo se te echa a perder o se te quema, estás jodido en volver a arreglarlo si es que no te queda tiempo".

"Si no me resulta, de verdad que me va a dar la hueá", advirtó, mientras preparaba un crumble, que es un pastel que se elabora con diversas frutas que se recubren con una masa de harina, manteca y azúcar.

Fue en eso cuando llegó la chef Fernanda acompañada de todo el resto del jurado: "Mira todos los que te vinimos a ver, todos. Te los traje a todos".

A continuación, Benjamín lanzó un comentario sobre la preparación, a lo que Disley respondió: "¿Te estás riendo de mí, chef?". "Ay, se te quemó el crumble, se te quemó el crumble, me decía el chef Benjamín. Y uno igual se pica, uno no es de fierro", agregó.

Tras ello, salió el nombre de Carlyn, pues era ella quien ocupaba la misma cocina. "¿Qué dijo? ¿La va a defender? ¡La está defendiendo!", dijo Disley.

ANte esto, Nast contestó: "¿Qué pasa? Si son ex participantes?". "¡Pero usted nos tiene que preferir a nosotras!", cerró la actriz.

