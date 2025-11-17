 El descargo de Pablo Chill-E tras resultados de Elecciones 2025: "Increíble lo ignorante que..." - Chilevisión
17/11/2025 18:10

El descargo de Pablo Chill-E tras resultados de Elecciones 2025: "Increíble lo ignorante que..."

El artista urbano se manifestó a través de sus redes sociales con un mensaje a modo de desahogo tras conocer los resultados de los comicios electorales.

Publicado por CHV Noticias

 Pablo Chill-E se pronunció tras conocer los resultados de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

El cantante chileno usó sus redes sociales para expresar su sentir tras los primeros comicios en los que se votó para elegir al nuevo presidente o presidenta de Chile.

A través de sus historias de Instagram, el artista urbano compartió un mensaje a modo de descargo por lo que dejó la jornada electoral. 

“Es increíble lo cegado e ignorantes que estamos los chilenos”, manifestó en su mensaje. 

El desahogo de Pablo Chill-E no quedó solo ahí y también hizo un llamado sobre la importancia de promover la educación cívica desde el colegio. 

“Debería haber educación cívica en los colegios”, lanzó

El descargo de Pablo Chill-E tras las Elecciones 2025

