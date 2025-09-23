“No hay droga buena”: Pablo Chill-E confirmó que lleva tres meses “limpio de todo” - Chilevisión

En una reciente conversación con el podcast Psicología Callejera, el puentealtino sostuvo, en relación a la marihuana, que "cuando tus papás te dicen, 'esa es la que te inicia a probar', es verdad, lamentablemente".

Pablo Chill-E se refirió a la actualidad del consumo de drogas en nuestro país y reveló sus esfuerzos por dejar de consumir todo tipo de sustancia desde hace tres meses.

El reconocido cantante urbano confesó haber probado todo tipo de drogas, salvo la pasta base, pero que a día de hoy siente que "la pasta" está siendo reemplazada por la ketamina como una de las más consumidas.

“Esa hu.. de la keta está brígida [...] es la pasta nueva”, señaló mostrando preocupación.

Pablo Chill-E se sincera respecto al consumo de drogas

Durante un capítulo del podcast Psicología Callejera, el artista chileno habló de su experiencia con sustancias ilícitas y reveló la visión que tiene de ellas actualmente.

Tras ser consultado por los tipos de drogas, el autor de Gitana afirmó que no cree que exista una droga buena: “Que me disculpen todos los marihuaneros o los cabros a los que les gusta la marihuanita, pero no hay droga buena".

"Llevo casi tres meses limpio de todo; fumo hierbita, pero en algo hay que desviar la ansiedad", añadió.

En la misma línea reflexionó respecto a las preocupaciones que sienten las familias: "Uno que dice que no, pero cuando tus papás te dicen, 'esa es la que te inicia a probar más hu...', es verdad, lamentablemente".

Mensaje para quienes intentan dejar las drogas

El oriundo de Puente Alto aprovechó la instancia para dedicar unas palabras a quienes, al igual que él, hacen el intento de dejar las drogas.

“Un mensaje pa los cabros que recaen: Que no se sientan mal”, declaró.

Junto a esto, añadió que en su experiencia personal “había intentado varias veces dejarlo [...] pero volvía. No condeno a nadie que recaiga porque le puede pasar a cualquiera".