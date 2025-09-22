Investigan homicidio en Puente Alto: Hombre fue hallado apuñalado en una parcela - Chilevisión

El hallazgo fue reportado la tarde del domingo por un morador de la parcela.

La Policía de Investigaciones se encuentra investigando el hallazgo de un cuerpo al interior de una parcela en la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana.

La información fue entregada por el comisario Lóscar González, de la Brigada de Homicidios Sur, quien precisó que el hallazgo fue reportado la tarde del domingo por un morador de la parcela, ubicada en calle El Rodeo, en la que se ubican dos viviendas y una empresa.

El cuerpo encontrado corresponde a un hombre que aún no ha logrado ser identificado, pero que tras las primeras pericias se le encontraron distintas heridas cortopunzantes, por lo que el caso es investigado como un homicidio.

El comisario explicó que las pericias ahora se centran en establecer la identidad de la víctima, identificar al o los autores de este asesinato y dar con su paradero.