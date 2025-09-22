 Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven - Chilevisión
22/09/2025

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

La noche del domingo un grupo de unos 10 sujetos llegó hasta un domicilio en Puente Alto haciéndose pasar por carabineros en un allanamiento. Una vez dentro de la vivienda, comenzaron a disparar contra los tres ocupantes en el interior: Dos mujeres de 22 y 30 años y un joven de 18 años, quien falleció producto de la gravedad de sus heridas. Tras el ataque, personal policial fue informado de un segundo muerto en las afueras del domicilio, quien habría resultado herido en medio del intercambio de disparos con las víctimas.

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

