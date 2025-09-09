“Igual seré viejo y pelao...”: Nuevo round entre Horacio Saavedra y Pablo Chill-E por show sinfónico - Chilevisión

El exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar reapareció tras las críticas del cantante urbano, quien lo calificó de "viejo chico pelao" tras destrozar su reciente espectáculo sinfónico.

Pablo Chill-E salió al paso de las reacciones que desataron sus declaraciones sobre Horacio Saavedra, quien realizó una dura crítica a su show sinfónico.

El pasado sábado, el cantante urbano protagonizó el primer Red Bull Symphonic en Chile, acompañado de una orquesta dirigida por el músico Gabo Paillao.

Ante esto, Saavedra aseguró a través de Instagram que el espectáculo fue "un remedo de concierto" y tildó a la banda como "una pseudo orquesta sinfónica".

Luego, el líder de la Shishigang arremetió sin filtro contra el exdirector de la orquesta del Festival de Viña del Mar: "Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso", apuntó.

El nuevo round entre Pablo Chill-E y Horacio Saavedra

Después de esta descalificación, el concejal de Maipú volvió a utilizar su cuenta de Instagram para compartir una imagen con una reflexión.

"En la vida se necesita tener tres cosas. La humildad de no sentirse superior a ninguno. El coraje de afrontar cualquier situación. La sabiduría de callar delante a la estupidez de ciertas personas", decía el texto.

Por su parte, el intérprete de Gitana reculó en sus dichos y afirmó que "un día igual seré viejo y pelao". Aunque recalcó que "no me voy a poner a denostar el trabajo de los demás".

Revisa las publicaciones acá: