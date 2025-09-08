 “Viejo chico pelao”: La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra - Chilevisión
08/09/2025 20:41

La ácida respuesta de Pablo Chill-E tras crítica de Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao’”

El exdirector de orquesta del Festival de Viña calificó el show sinfónico del cantante urbano como "un remedo de concierto".

Publicado por CHV Noticias

Pablo Chill-E respondió al destacado director de orquesta Horacio Saavedra, quien se refirió en duros términos a su reciente concierto sinfónico.

El pasado sábado, el cantante urbano protagonizó el primer Red Bull Symphonic en Chile, acompañado de una orquesta dirigida por el músico Gabo Paillao.

Un inédito formato que unió la música docta y urbana en un mismo recital. Sin embargo, Saavedra calificó el show como "un remedo de concierto" y a la banda como "una pseudo orquesta sinfónica".

Ante esto, el líder de la Shishigang arremetió sin filtro contra el exdirector del Festival de Viña del Mar: "Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso".

¿Qué dijo Horacio Saavedra sobre Pablo Chill-E?

A través de Instagram, Saavedra señaló: "La verdad, traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir".

"La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica", apuntó.

Luego, señaló que "de 25 músicos, que no da para Camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc".

"Igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente, es otro", cerró el artista.

