Horacio Saavedra reacciona al show sinfónico de Pablo Chill-E: “Mi concepto de música...” - Chilevisión

07/09/2025 10:05

Horacio Saavedra reacciona al show sinfónico de Pablo Chill-E: “Mi concepto de música...”

El ex director de orquesta del Festival de Viña no se guardó nada y descargó sus opiniones sobre el show sinfónico del cantante urbano a través de una publicación de Instagram.

Publicado por CHV Noticias

Horacio Saavedra arremetió contra la presentación sinfónica de Pablo Chill-E junto al director de orquesta Gabo Paillao.

Y es que el cantante se presentó este sábado en el marco de Red Bull Symphonic, donde presentó sus canciones más famosas en un formato completamente distinto.

El legendario director de orquesta señaló a través de su cuenta de Instagram que el concierto sinfónico del intérprete de Shishi Gang se trataba de un "remedo de concierto".

"La verdad, traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir. ¿La monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica?", indicó Saavedra.

El ex director de orquesta del Festival de Viña finalizó con: "De 25 músicos, que no da para Camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc. Igual se agradece el intento de RedBull de financiar este remedo de concierto, pero mi concepto de música, definitivamente, es otro".

Mira la publicación a continuación:

