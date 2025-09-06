Pablo Chill-e impactó con radical cambio de look: “Yo ya pasé un ciclo” - Chilevisión

Lo que más llamó la atención fue que el intérprete de Shishi Gang apareció en el escenario con un radical cambio de imagen: Dejó atrás sus característicos dreadlocks y optó por un corte de cabello mucho más corto.
El cantante aseguró en una entrevista con Trap2day que este cambio se debe a que está haciendo un cambio en su vida personal, asegurando: "Ya quiero hacer un poco más de vida adulta. No es por recriminar a nadie (...), pero por los menos yo ya pasé un ciclo”.
Los comentarios en redes no tardaron en llegar, alagando el nuevo corte de pelo del cantante: "Se ve hermoso con pelito corto", "buen cambio de look", "que se ve bonito".
Mira a continuación el cambio de look de Pablo Chill-e:
Resentia - Pablo Chill-E