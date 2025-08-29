 Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...” - Chilevisión
29/08/2025 19:33

Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Pablo Chill-E lanzó una incendiaria opinión política de cara a las elecciones presidenciales, que incluyó un mensaje contra los candidatos José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

A través de redes sociales, el cantante urbano advirtió a sus colegas "fachos y desclasados" que votarán por Kast o Kaiser.

"Se acaban los (eventos) municipales, se acaba todo CTM pake sepan!!!! Infórmense bien antes de votar", aseguró.

Luego, a través de X, el artista aseguró que "no soy de izquierda ni de derecha, solo me gustaría que la vida sea más justa para todos" y después tuiteó con el hashtag "#FreeProfeArtes".

Pablo Chill-E salió al paso de las críticas

Después de esta publicación, el intérprete de Gitana respondió a quienes lo criticaron por reclamar un eventual fin de eventos municipales.

"Me vienen a tratar a mí de chupateta del Estado! A MÍ??? que me he sacado la ctm antes y después de ser cantante para hoy en día ser quien soy y tener a mi familia como corresponde", apuntó.

Asimismo, aseguró que paga todos los impuestos con su empresa Shishigang Records y explicó por qué no ha convertido su Coordinadora Social -del mismo nombre- en una fundación.

"Para que ningún mamarracho venga a decir que somos ladrones o que dependemos de financiaciones turbias. Díganme la w... que quieran, pero que quiero aprovecharme de la plata de la gente, ESO NUNCA!!", agregó.

En esa línea, sostuvo que "si quisiera no hago más shows y sigo ganando de mis plataformas digitales, pero es el mismo público el que me lo pide a través de municipalidades y productoras externas".

"Todo robo y aprovechamiento de los impuestos y del Estado se lo dejo a los políticos, a los que tanto defienden en estas instancias, porque p... que esos w... sí que son cafiches del Estado, de los dos lados", cerró el cantante urbano.

