Gala del Festival de Viña del Mar 2026: Estos son los famosos que estarían en la LISTA NEGRA del evento - Chilevisión

Aunque hay algunos rostros que fueron invitados, pero no podrán asistir por razones personales o de fuerza mayor, también existen otros que habrían sido vetados y reemplazados.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 trae una serie de cambios a raíz de las polémicas y reclamos que enfrentó el año pasado por parte de sus invitados.

Problemas de logística, malos tratos y desorganización fueron los principales reclamos de figuras del espectáculo que esperaron durante horas para pasar por la alfombra roja.

En ese contexto, en Plan Perfecto revelaron que el equipo organizador reducirá de 250 a 120 los invitados y agregará estaciones para que cada uno tenga tiempo de mostrar sus looks. Aquí se encuentran las famosas "ManiCam" y "ShoesCam".

Del mismo modo, hay figuras como Diana y Cecilia Bolocco, quienes fueron invitadas, pero no podrán asistir porque estarán de vacaciones, así como también María José Quintanilla, que tiene un evento agendado.

Pero también existen personas del espectáculo que, según indicó el panel, fueron vetadas del evento por los reclamos que realizaron en la edición del año pasado o porque mantuvieron fuertes polémicas, incluso algunos habrían sido reemplazados.

¿Cuál es la "lista negra" de la Gala del Festival de Viña 2026?

Karen Paola

La cantante acusó haber desfilado por la alfombra roja con cuatro horas de retraso en la edición pasada de la gala del Festival de Viña y aseguró que se trató de una "falta de respeto", por lo que no estaría invitada en esta oportunidad.

Ivette Vergara

Al día siguiente del evento, Vergara aseguró que había sido la "peor gala" a la que había asistido y mostró su molestia por el caos, los largos tiempos de espera e incluso expuso un conflicto entre su hijo, Nicolás Solabarrieta y la producción.

Di Mondo

Tras haberse autodenunciado en Perú por trabajar sin el permiso correspondiente, la figura habría quedado vetada del evento y además sería reemplazado como figura de alta costura por la actual Miss Chile, Inna Moll.

Leonardo Farkas

El empresario no habría sido invitado y declinó referirse a las razones por las cuales no asistirá a la gala.

Karol Dance

La polémica infidelidad a su exesposa con la DJ Isi Glock habría generado que el animador fuese vetado del evento y con ello, también sería reemplazado por Fran Virgilio, quien se posicionaría como una de las figuras claves de esta edición.

