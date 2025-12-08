 "Dijo que...": Revelan los motivos de María José Quintanilla para rechazar ir a la Gala de Viña - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro AHORA | Declaran alerta roja en Melipeuco por incendio forestal en Parque Nacional Conguillío Lago Vichuquén tóxico: Autoridades decretan cierre total de playas y anuncian multas Autopistas anuncian aumento en valor de los peajes de cara al 2026: Revisa cuánto subirán "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 17:51

"Dijo que...": Revelan los motivos de María José Quintanilla para rechazar ir a la Gala de Viña

Durante este año, la cantante nacional se ha vuelto una de las figuras más pedidas por el público para el certamen. Sin embargo, voces confirmaron a Primer Plano que tampoco se le verá en la Gala.

Publicado por CHV Noticias

A cerca de dos meses para que se lleve a cabo la tradicional gala del Festival de Viña 2026, se han revelado los motivos que tendría María José Quintanilla para restarse de la alfombra roja. 

Cabe destacar que la oriunda de Maipú ha sido una de las cantantes nacionales más solicitadas por el público chileno para que se presente en el certamen internacional. Incluso tras la Teletón 2025 se inició una campaña para conseguirlo.

Pese a lo anterior, en esta siguiente edición del festival veraniego, algunas voces afirmaron a Primer Plano que tampoco se le verá desfilando en uno de sus eventos previos. 

Revelan los motivos de María José Quintanilla para restarse de la gala del Festival de Viña 

De acuerdo a lo señalado por Cecilia Gutiérrez, "a la única persona que se le extendió una invitación formal para la gala hasta ahora fue a María José Quintanilla". 

Sin embargo, la misma panelista afirmó que la Coté habría rechazado la invitación por una incompatibilidad de fechas. 

"Dijo que no porque tenía una fecha ya pactada. Me lo dijo Carlos Valencia, me dijo que lo podía decir", finalizó

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025