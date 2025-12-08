"Dijo que...": Revelan los motivos de María José Quintanilla para rechazar ir a la Gala de Viña - Chilevisión

Durante este año, la cantante nacional se ha vuelto una de las figuras más pedidas por el público para el certamen. Sin embargo, voces confirmaron a Primer Plano que tampoco se le verá en la Gala.

A cerca de dos meses para que se lleve a cabo la tradicional gala del Festival de Viña 2026, se han revelado los motivos que tendría María José Quintanilla para restarse de la alfombra roja.

Cabe destacar que la oriunda de Maipú ha sido una de las cantantes nacionales más solicitadas por el público chileno para que se presente en el certamen internacional. Incluso tras la Teletón 2025 se inició una campaña para conseguirlo.

Pese a lo anterior, en esta siguiente edición del festival veraniego, algunas voces afirmaron a Primer Plano que tampoco se le verá desfilando en uno de sus eventos previos.

Revelan los motivos de María José Quintanilla para restarse de la gala del Festival de Viña

De acuerdo a lo señalado por Cecilia Gutiérrez, "a la única persona que se le extendió una invitación formal para la gala hasta ahora fue a María José Quintanilla".

Sin embargo, la misma panelista afirmó que la Coté habría rechazado la invitación por una incompatibilidad de fechas.

"Dijo que no porque tenía una fecha ya pactada. Me lo dijo Carlos Valencia, me dijo que lo podía decir", finalizó.