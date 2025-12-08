 Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión
08/12/2025 20:19

Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Durante la tarde de este lunes, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 17:30 horas en la comuna de Curacaví

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Curacaví 

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: Lunes 8 de diciembre a las 23:30 horas.
  • Área afectada:

