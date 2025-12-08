 Enel anuncia cortes de luz en ocho comunas de Santiago para este martes 9 de diciembre - Chilevisión
08/12/2025 18:42

Enel anuncia cortes de luz en ocho comunas de Santiago para este martes 9 de diciembre

Según lo informado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en la Región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

ENELla empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este martes 9 de diciembre habrá cortes del suministro en 12 sectores de ocho comunas de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán ocho las comunas que sufrirán cortes de luz: Lo Barnechea, Ñuñoa, Independencia, Conchalí, La Florida, Lo Espejo, Maipú y Cerro Navia. 

Revisa los cortes de luz en ocho comunas de la Región Metropolitana 

 Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 9:30 hasta las 16:30 horas.  

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Independencia: desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

La Florida: desde las 9:20 hasta las 12:30 horas. 

La Florida: desde las 8:30 hasta las 12:30 horas.  

Lo Espejo: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.  

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas. 

Maipú: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas. 

Cerro Navia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

