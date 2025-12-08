FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

Durante la tarde de este lunes, María José "Coté" López sorprendió a sus seguidores al presumir un particular regalo que le habría hecho su actual pareja, el influencer Lucas Lama.

Recordemos que ambos mantienen una relación amorosa que se dio a conocer públicamente a comienzos de noviembre del presente año luego de que se les viera juntos en la kiss cam del evento Noche de Combos II.

"¿Mejor regalo o mejor regalo?", escribió la empresaria, acompañado de una imagen en su cuenta de Instagram.

Coté López impacta en redes con regalo de su pareja

En la imagen publicada por Cote López se puede ver el torso desnudo de Lucas Lama mostrando un nuevo tatuaje.

De acuerdo al registro, el influencer se habría tatuado con letras negras el nombre "María José", a modo de regalo para la modelo. "Feliz cumpleaños, amor, lo mejor para ti", escribió Lama en el marco de la celebración de los 37 años de López.

Habrá que esperar un tiempo para saber si esto es cierto, ya que en más de alguna ocasión Coté López ha sorprendido con publicaciones para luego confesar que se trataba de una estrategia de marketing. Sin embargo, esta vez el registro se ve totalmente realista.

A continuación te mostramos la historia que subió Coté López