De Coquimbo a Los Lagos: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 8 regiones del país - Chilevisión

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de probables tormentas eléctricas para esta semana en ocho regiones del país.

El organismo indicó que las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos podrían sufrir este fenómeno meteorológico desde la tarde este lunes 8 hasta la tarde del jueves 11 de diciembre.

La DMC explicó que este evento climático se originará debido a un episodio de inestabilidad atmosférica, el cual favorecerá el desarrollo de estas tormentas.

Avisos por tormentas eléctricas en 10 regiones de Chile

A continuación puedes revisar los avisos de probables tormentas eléctricas por región, zona y día.