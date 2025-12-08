 De Coquimbo a Los Lagos: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 8 regiones del país - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro AHORA | Declaran alerta roja en Melipeuco por incendio forestal en Parque Nacional Conguillío Lago Vichuquén tóxico: Autoridades decretan cierre total de playas y anuncian multas Autopistas anuncian aumento en valor de los peajes de cara al 2026: Revisa cuánto subirán "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 15:59

De Coquimbo a Los Lagos: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 8 regiones del país

La DMC explicó que este evento climático se originará debido a un episodio de inestabilidad atmosférica.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de probables tormentas eléctricas para esta semana en ocho regiones del país.

El organismo indicó que las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos podrían sufrir este fenómeno meteorológico desde la tarde este lunes 8 hasta la tarde del jueves 11 de diciembre.

La DMC explicó que este evento climático se originará debido a un episodio de inestabilidad atmosférica, el cual favorecerá el desarrollo de estas tormentas.

Avisos por tormentas eléctricas en 10 regiones de Chile

A continuación puedes revisar los avisos de probables tormentas eléctricas por región, zona y día. 

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11
Coquimbo
Cordillera
Valparaíso
Cordillera
Metropolitana
Cordillera
Ñuble
Valle
Precordillera
Cordillera
Biobío
Valle
Precordillera
Cordillera
La Araucanía
Valle
Precordillera
Cordillera
Los Ríos
Precordillera
Cordillera
Los Lagos
Cordillera
Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025