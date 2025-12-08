Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos - Chilevisión

Su identidad fue confirmada por el Servicio Médico Legal (SML) luego de que una persona que transitaba por un fundo rural reportara el hallazgo.

Durante la tarde de este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Zambrano Mella, joven de 20 años que llevaba 10 días desaparecido luego de salir a pescar con un amigo en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

Precisamente fue la mamá quien denunció haber perdido el rastro de su hijo el día jueves 27 de noviembre luego de que saliera de la casa a reunirse con unos amigos y no concretara su regreso.

De acuerdo a información de la fiscal Claudia Baeza, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por una persona que se encontraba transitando en un fundo del sector rural de Rivadavia en la comuna de Máfil.

Confirman hallazgo del cuerpo de Luis Zambrano en un fundo rural

Si bien el reporte de un cuerpo ocurrió durante la tarde de este domingo, fue durante la jornada de este lunes que el Servicio Médico Legal confirmó su identidad.

Por su parte, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra peritando el lugar para dar con posibles causas de muerte.