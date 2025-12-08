 Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos - Chilevisión
Minuto a minuto
Autopistas anuncian aumento en valor de los peajes de cara al 2026: Revisa cuánto subirán "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes Motorista quedó en riesgo vital tras ser impactado por camioneta en San Ramón Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 15:10

Tras días de búsqueda: Encuentran cuerpo de joven que desapareció tras salir a pescar en Los Ríos

Su identidad fue confirmada por el Servicio Médico Legal (SML) luego de que una persona que transitaba por un fundo rural reportara el hallazgo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Zambrano Mella, joven de 20 años que llevaba 10 días desaparecido luego de salir a pescar con un amigo en la comuna de Máfil, región de Los Ríos. 

Precisamente fue la mamá quien denunció haber perdido el rastro de su hijo el día jueves 27 de noviembre luego de que saliera de la casa a reunirse con unos amigos y no concretara su regreso. 

De acuerdo a información de la fiscal Claudia Baeza, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por una persona que se encontraba transitando en un fundo del sector rural de Rivadavia en la comuna de Máfil.

Confirman hallazgo del cuerpo de Luis Zambrano en un fundo rural 

Si bien el reporte de un cuerpo ocurrió durante la tarde de este domingo, fue durante la jornada de este lunes que el Servicio Médico Legal confirmó su identidad. 

Por su parte, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra peritando el lugar para dar con posibles causas de muerte. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025