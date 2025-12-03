 Fue a pescar con un amigo y no regresó: Lo que se sabe del joven desaparecido en Los Ríos - Chilevisión
03/12/2025 17:55

Fue a pescar con un amigo y no regresó: Lo que se sabe del joven desaparecido en Los Ríos

El sujeto se extravió tras salir de su vivienda ubicada en la Villa Los Castaños, comuna de Máfil, la mañana del pasado jueves cuando se dirigió a pescar junto a un amigo.

En la región de Los Ríos se busca intensamente a un joven que lleva una semana desaparecido. Se trata de Luis Zambrano Mella, de 20 años. 

El joven se extravió tras salir de su vivienda ubicada en la Villa Los Castaños, comuna de Máfil, la mañana del pasado jueves cuando se dirigió a pescar junto a un amigo a un río cercano. 

Yessica Mella, madre de la víctima, afirmó que su hijo se juntó con un amigo para ir a pescar. Luego se fue a la casa de su acompañante hasta las 16:00 horas, sin embargo, cuando inició el recorrido para retornar a su domicilio, nunca regresó, informó Radio Bío Bío. 

Prima habría visto a joven en otro comuna

La madre también senaló que una prima habría asegurado que vio al joven bajarse de un bus en la comuna de Mariquina.

El citado medio indicó que esa teoría no ha sido ratificada ni descartada, y es parte de la investigación que inició el Ministerio Público tras la denuncia por presunta desgracia. 

