"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes - Chilevisión

Un violento ataque se registró este domingo en San Joaquín luego de que un grupo de cerca de 20 adolescentes asaltara a un influencer en la entrada de su edificio.

La víctima, Bastián Romero, fue abordado a las 06:40 horas cuando llegaba a su hogar. Si bien se percató de una extraña situación, decidió bajarse del vehículo que lo transportaba y disponerse a ingresar a su hogar, pero el conserje no abrió la puerta, siendo abordado al instante.

Ante esta situación, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, se refirió a los hechos, señalando que "los vecinos no habían reportado situaciones como estas", en la misma línea detalló que a los delincuentes "sean menores de edad o no, los vamos a encontrar".

El descargo de Bastián Romero

Con impotencia por los hechos, el tiktoker explicó que había gastado gran parte su sueldo en ropa, lo que habría motivado a los delincuentes a actuar de manera violenta para arrebatarle sus cosas, llegando al punto de golpearlo en la cabeza.

"Yo entiendo lo que es ganarse la plata uno mismo y la frustración que obviamente da saber que todo ese esfuerzo no vale tanto la pena, porque llegan unas personas y te arrebatan todo", señaló en Contigo en Directo.

Además, en su cuenta de Instagram @soyelbiro, publicó un video comentando su situación y agradeciendo a sus seguidores por el apoyo. "Nada que hacerle. Estamos vivos, es lo más importante y a seguir aprovechando la vida porque uno nunca sabe cuando se va a ir", sentenció.