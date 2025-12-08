 "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro AHORA | Declaran alerta roja en Melipeuco por incendio forestal en Parque Nacional Conguillío Lago Vichuquén tóxico: Autoridades decretan cierre total de playas y anuncian multas Autopistas anuncian aumento en valor de los peajes de cara al 2026: Revisa cuánto subirán "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/12/2025 17:01

"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes

El joven fue abordado y golpeado en la cabeza mientras esperaba que el conserje le abriera la puerta de su departamento.

Publicado por CHV Noticias

Un violento ataque se registró este domingo en San Joaquín luego de que un grupo de cerca de 20 adolescentes asaltara a un influencer en la entrada de su edificio.

La víctima, Bastián Romero, fue abordado a las 06:40 horas cuando llegaba a su hogar. Si bien se percató de una extraña situación, decidió bajarse del vehículo que lo transportaba y disponerse a ingresar a su hogar, pero el conserje no abrió la puerta, siendo abordado al instante.

Ante esta situación, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, se refirió a los hechos, señalando que "los vecinos no habían reportado situaciones como estas", en la misma línea detalló que a los delincuentes "sean menores de edad o no, los vamos a encontrar". 

El descargo de Bastián Romero 

Con impotencia por los hechos, el tiktoker explicó que había gastado gran parte su sueldo en ropa, lo que habría motivado a los delincuentes a actuar de manera violenta para arrebatarle sus cosas, llegando al punto de golpearlo en la cabeza.

"Yo entiendo lo que es ganarse la plata uno mismo y la frustración que obviamente da saber que todo ese esfuerzo no vale tanto la pena, porque llegan unas personas y te arrebatan todo", señaló en Contigo en Directo.

Además, en su cuenta de Instagram @soyelbiro, publicó un video comentando su situación y agradeciendo a sus seguidores por el apoyo. "Nada que hacerle. Estamos vivos, es lo más importante y a seguir aprovechando la vida porque uno nunca sabe cuando se va a ir", sentenció. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025
Publicidad