"Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes - Chilevisión

El joven fue abordado y golpeado en la cabeza mientras esperaba que el conserje le abriera la puerta de su departamento.
Un violento ataque se registró este domingo en San Joaquín luego de que un grupo de cerca de 20 adolescentes asaltara a un influencer en la entrada de su edificio.
La víctima, Bastián Romero, fue abordado a las 06:40 horas cuando llegaba a su hogar. Si bien se percató de una extraña situación, decidió bajarse del vehículo que lo transportaba y disponerse a ingresar a su hogar, pero el conserje no abrió la puerta, siendo abordado al instante.
Ante esta situación, el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, se refirió a los hechos, señalando que "los vecinos no habían reportado situaciones como estas", en la misma línea detalló que a los delincuentes "sean menores de edad o no, los vamos a encontrar".
Con impotencia por los hechos, el tiktoker explicó que había gastado gran parte su sueldo en ropa, lo que habría motivado a los delincuentes a actuar de manera violenta para arrebatarle sus cosas, llegando al punto de golpearlo en la cabeza.
"Yo entiendo lo que es ganarse la plata uno mismo y la frustración que obviamente da saber que todo ese esfuerzo no vale tanto la pena, porque llegan unas personas y te arrebatan todo", señaló en Contigo en Directo.
Además, en su cuenta de Instagram @soyelbiro, publicó un video comentando su situación y agradeciendo a sus seguidores por el apoyo. "Nada que hacerle. Estamos vivos, es lo más importante y a seguir aprovechando la vida porque uno nunca sabe cuando se va a ir", sentenció.