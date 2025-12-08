 “Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido - Chilevisión
08/12/2025 14:54

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

Publicado por CHV Noticias

En el último capítulo de Primer Plano, Paulina Nin entregó nuevos antecedentes sobre su repentina salida del programa Hay que decirlo.

Su última aparición ocurrió el último viernes de noviembre, jornada en la que no se despidió del público, lo que rápidamente encendió las especulaciones.

Aunque días después la ex panelista intentó restarle dramatismo al asunto, ahora aclaró que la situación no fue tan sencilla como pareció y que la manera en que ocurrió le generó bastante incomodidad.

"No fue la manera"

“Para mí fue sorpresivo”, confesó en conversación con Primer Plano. Según relató, ese viernes llegó al canal como de costumbre, pero recibió la noticia justo antes de salir al aire.

“Felipe me dice ‘Pauly, vamos a tener que prescindir de tu trabajo porque tenemos que achicar el panel'. Ese fue antes del programa”, explicó.

La presentadora de televisión indicó que, aunque intentó tomarse la decisión con tranquilidad, sí le preocupaba la ola de especulaciones que pudieran surgir tras su salida. “Lo único que no quiero es que esto se mezcle. Le dije ‘ok, yo voy a hacer el programa’. Hice el programa, me reí, bailé, canté y me fui a mi casa“, relató.

Aun así, fue clara en señalar que la forma en que se ejecutó la noticia no le pareció adecuada. “Yo creo que no fue la manera, para nada. No tengo nada en contra de la persona con la que hablé. Nada en contra del equipo. Pero creo que se equivocaron en la manera”, afirmó.

Incluso, reveló que Pamela Díaz, quien conduce el espacio, tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. “La Pamela estaba indignada porque tampoco tenía ni idea. Dijo, ‘yo no seré la más grande de las animadoras’, palabras de la Pamela, ‘pero por lo menos tengo que saber qué es lo que está pasando aquí adentro’”, contó.

A pesar del tenso momento, Nin aseguró que no fue algo que la desestabilizara. “No era para hacer un escándalo, ni para ponerme a llorar. Yo sigo con trabajo, tengo otras cosas, tengo mi línea de ropa”, añadió.

Mira el momento a continuación:

