“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido - Chilevisión

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

En el último capítulo de Primer Plano, Paulina Nin entregó nuevos antecedentes sobre su repentina salida del programa Hay que decirlo.

Su última aparición ocurrió el último viernes de noviembre, jornada en la que no se despidió del público, lo que rápidamente encendió las especulaciones.

Aunque días después la ex panelista intentó restarle dramatismo al asunto, ahora aclaró que la situación no fue tan sencilla como pareció y que la manera en que ocurrió le generó bastante incomodidad.

"No fue la manera"

“Para mí fue sorpresivo”, confesó en conversación con Primer Plano. Según relató, ese viernes llegó al canal como de costumbre, pero recibió la noticia justo antes de salir al aire.

“Felipe me dice ‘Pauly, vamos a tener que prescindir de tu trabajo porque tenemos que achicar el panel'. Ese fue antes del programa”, explicó.