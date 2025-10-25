Paulina Nin sufrió millonario robo en su parcela en Paine: Esto es lo que se sabe - Chilevisión

La animadora había salido a trabajar y al volver se percató del ingreso de los antisociales.

La noche del sábado la animadora Paulina Nin denunció haber sufrido un robo en su vivienda ubicada en Paine, en la región Metropolitana.

Según información de Carabineros, la animadora salió a las 19:00 horas del viernes de su hogar rumbo a su trabajo. Al volver, cerca de las 21:00 horas, se percató que el portón de acceso había sido forzado.



Asimismo, al ingresar se percató del robo de su automóvil y distintas especiales de valor.

Tras esto, llamó a Carabineros para iniciar las primeras diligencias para dar con él o los responsables del hecho. Sin embargo, una dificultad para la investigación es que en el lugar no existen cámaras que hayan podido captar el actuar de los antisociales.