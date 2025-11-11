 Es modelo e influencer: Revisa quién es Lucas Lama Von der Forst, la nueva pareja de Coté López - Chilevisión
11/11/2025 09:40

Es modelo e influencer: Revisa quién es Lucas Lama Von der Forst, la nueva pareja de Coté López

El joven influencer y la empresaria fueron vinculados sentimentalmente tras una muestra de cariño en público.

Publicado por CHV Noticias

El fin de semana, María José "Coté" López disipó los rumores y dio un importante paso en su relación con el influencer Lucas Lama von der Forst con una muestra de amor en público.

La pareja aprovechó que estaba siendo enfocada por la kiss cam del evento Noche de Combos II para responder con un comentado beso con el que zanjaron cualquier especulación sobre sus vidas amorosas.

¿Quién es Lucas Lama, el nuevo pololo de Coté López?

Lucas Lama von der Forst es un joven influencer de 28 años.

De acuerdo a su LinkedIn, estudió Administración de Empresas en Duoc UC, aunque congeló la carrera de forma anticipada.

Tras eso, habría comenzado a dedicarse a la creación de contenido en redes sociales. En Instagram, acumula más de 214 mil seguidores.

Además, es aficionado al boxeo, tal como lo deja ver en varias publicaciones en su cuenta principal.

