"Cuando no hay comunicación...": Di Mondo revela el motivo por el cual abandonó reality de Mega - Chilevisión

"Hice todo lo posible para llegar a solucionar los problemas", expresó el fashionista, quien reveló todos los pormenores de su autodenuncia en Plan Perfecto.

Este jueves, Di Mondo participó en una entrevista en exclusiva al programa Plan Perfecto de Chilevisión, donde se refirió a la autodenuncia que realizó ante las autoridades peruanas tras viajar para ser parte de un reality de Mega.

El socialité aseguró que iba a trabajar con visa de turista, por lo que se exponía a problemas migratorios e incluso multas. En ese contexto, hizo pública su situación y luego volvió a Miami, Estados Unidos, donde vive.

¿Qué dijo Di Mondo?

"Yo llegué hace tres semanas de vuelta y obviamente tuve que desempacar porque fueron 12 equipajes: 10 maletas y dos cajas enormes (...) pero también he estado en un proceso bastante delicado en el sentido de que hay mucha ramificación legal y yo soy muy detallista y quiero saber y entender bien en la situación en que estoy", detalló Di Mondo a Plan Perfecto.

En esa misma línea, agregó: "Mi reflexión, por lo menos de mi lado, es que hice todo lo posible para llegar a solucionar los problemas. Siento que la comunicación es la vía para tratar de solucionar los problemas, pero cuando no hay comunicación no se pueden solucionar".

Di Mondo lamentó que el proyecto no se haya podido concretar, pero debido a la magnitud del asunto "empece a hacer algunas denuncias y también hablar públicamente mi situación".

"Todo pasa por algo en la vida", reflexionó el socialité quien también agregó: "El cuero de uno se fortalece (...) es una nueva experiencia y de todo se aprende".

Respecto de lo que viene de ahora en adelante en su vida, Di Mondo concluyó: "Siempre he estado con muchos proyectos en mente y obviamente, como este no se dio, voy a continuar con lo que tenía pensado y ojalá que pronto pueda salir a la luz".

