Ataque sexual en campamento en la Antártica: Condenan a biólogo por delito de violación a científica francesa - Chilevisión

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas, región de Magallanes, condenó a un biólogo por el delito de violación.

El hecho habría ocurrido en febrero del año 2019 en la Antártica y donde la víctima es una científica de nacionalidad francesa.

Fiscalía indicó que la mujer se encontraba junto al imputado y otros dos científicos que llevaban a cabo una investigación en territorio antártico, es ahí donde ambos comparten una carpa en un campamento base y el sujeto se aprovecha de la soledad y lo inhóspito del lugar para perpetuar la violación.

Radio Bío Bío publicó que la científica decidió guardar silencio de lo sucedido y una vez finalizada la expedición, de regreso en Santiago, la afectó una depresión que la invalidó laboralmente.

Ministerio Público pide 10 años de cárcel

Tras el veredicto condenatorio, el imputado tendrá que esperar la sentencia que se dará a conocer en los próximos días, donde el Ministerio Público solicitó una pena de hasta 10 años de cárcel.

"Este veredicto demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto a los hechos, tampoco la dificultad de acceso o de conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica, lo importante es que la víctima fue valiente y denunció", se indicó desde la Fiscalía de Magallanes y de la Antártica Chilena.