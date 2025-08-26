 Recluso fue encontrado sin vida en cárcel de Punta Arenas tras salida dominical - Chilevisión
26/08/2025 10:48

Recluso fue encontrado sin vida en cárcel de Punta Arenas tras salida dominical

Si bien el cuerpo no presentó lesiones atribuibles a terceros, se constató un sangrado nasal y bucal que levantó sospechas en la investigación.

Un reo de la cárcel de Punta Arenas fue encontrado sin vida al interior de su celda durante la jornada del lunes.

El hombre identificado como Julio Antiquera Yutronic apareció sin signos vitales durante la ronda matutina, lo que puso en marcha una investigación para aclarar su deceso. 

Según consignó El Pingüino, el domingo pasado el recluso hizo uso del beneficio de salida dominical, regresando al penal esa noche, sin problemas de salud. 

Fue ingresado como de costumbre a su celda en el módulo F1 y no presentó signos de enfermedad o algo inusual. 

Investigan causa de muerte 

La ronda matutita evidenció que Antiquera no presentaba signos vitales al momento de ser encontrado y personal médico de la cárcel confirmó su fallecimiento

Si bien el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros, sí presentó un sangrado bucal y nasal que hace sospechar sobre una posible causa de muerte interna. 

La investigación quedará a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros por disposición de la Fiscalía. 

