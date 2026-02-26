 “Fue de mal gusto”: El tenso cruce de JC Rodríguez y director de Viña 2026 por show de Asskha Sumathra - Chilevisión
26/02/2026 14:57

“Fue de mal gusto”: El tenso cruce de JC Rodríguez y director de Viña 2026 por show de Asskha Sumathra

En diálogo con Contigo en la Mañana, Daniel Merino defendió la abrupta salida de la transformista del escenario, argumentando que no habría respetado su guión. "Pasaba de una página a otra", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Julio César Rodríguez protagonizó un tenso cruce con Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, luego del polémico cierre del show de Asskha Sumathra.

En diálogo con Contigo en la Mañana, Merino defendió la decisión, indicando que la transformista no habría respetado su guión.

"Pasaba de una página a otra (...) Eso impidió lo que hacemos normalmente: Que suban los animadores, hacer la entrega de premios y con eso cumplir el ritual del festival desde hace tantos años", afirmó el ejecutivo.

Asimismo, precisó que "aquí nadie censuró a nadie. Yo, personalmente, jamás permitiría que hubiese una censura y si alguien me lo dijera, yo no seguiría esa orden".

En ese momento, Andrea Arístegui preguntó: "¿Por qué fue tan rara esa salida? Más allá del tema del libreto", a lo que el productor de Bizarro reconoció que "100%, eso sí fue raro".

El tenso cruce de JC Rodríguez y director de Viña 2026

"No fue raro, fue de mal gusto", puntualizó JC Rodríguez al escuchar las palabras del director ejecutivo del certamen.

Merino admitió que "tal vez debimos haber dejado que Asskha terminara de hablar, de expresarse y agradecer".

"Daniel, le cortaron el micrófono", apuntó el animador. "Y segundo, algo le dicen al oído donde ella dice 'la cagué nomás' arriba del escenario", agregó.

Ante esto, el productor especuló que esa reacción "quizás hacía referencia al tema del libreto, sobre avanzar y atrasarse. En ningún caso, nada de lo que dijo molestó a alguien".

"Pero, ¿por qué le cortaron el micrófono? Es algo muy feo, porque eso habla de que tenían mucha desconfianza en lo que pudiera decir. Nunca había visto que a un artista le cortaran el micrófono", arremetió JC.

Merino precisó que "en ningún caso había desconfianza. Ella estaba ahí porque nosotros creíamos que se merecía estar".

