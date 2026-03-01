Comienza este lunes: Estos son los duelos confirmados para la primera prueba de Fiebre de Baile 2 - Chilevisión

17 participantes buscarán encantar al jurado y al público con su debut en la segunda temporada de la competencia.

Este lunes 2 de marzo es el gran estreno de la segunda temporada de Fiebre de Baile, competencia que traerá grandes figuras para enfrentarse en la pista.

Con 17 participantes confirmados, la nueva edición de la competencia de danza trae grandes sorpresas, entre ellas la llegada de un quinto jurado.

A los Power Peralta, la maestra Edymar Acevedo, Vasco Moulian y Raquel Argandoña, se unirá a contar de este lunes la Dama de Hierro, Francisca García-Huidobro.

Los duelos confirmados para la primera prueba en Fiebre de Baile

Para la primera prueba de Fiebre de Baile 2, las parejas deberán enfrentarse en un versus para demostrar su talento no solo al jurado, sino también al público y los televidentes.

Las parejas que se enfrentarán en el primer desafío de la temporada son: