Hombre queda en riesgo vital tras recibir múltiples disparos dentro de cementerio en Maipú - Chilevisión

La víctima quedó en riesgo vital tras recibir al menos siete disparos mientras se dirigía a su vehículo dentro del cementerio Parque El Manantial, en Maipú. Actualmente, el OS9 y Labocar se encuentran investigando los hechos.

Un hombre se encuentra en riesgo vital luego de ser baleado al menos siete veces durante la tarde de este jueves al interior del cementerio Parque El Manantial, en la comuna de Maipú.

El ataque ocurrió cerca de las 17:30 horas, cuando la víctima, la cual es de nacionalidad chilena y no cuenta con antecedentes policiales, se dirigía hacia su vehículo en el estacionamiento del recinto.

Antecedentes del hecho

De acuerdo con los primeros antecedentes, dos individuos descendieron de un automóvil y uno de ellos efectuó cerca de veinte disparos, siete de los cuales impactaron al hombre.

Tras la balacera, los atacantes escaparon rápidamente del lugar, mientras que la víctima fue asistida por personas presentes en el camposanto y posteriormente trasladada por SAMU a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico.

La Fiscalía ECOH ordenó las diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros, quienes se encuentran investigando el ataque para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.