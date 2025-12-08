 Hombre queda en riesgo vital tras recibir múltiples disparos dentro de cementerio en Maipú - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor” VIDEO | Vendedor ambulante fue detenido en Lo Vásquez tras resistirse a control policial Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez VIDEO | Miles de ciclistas en ruta a Lo Vásquez generaron masivo atochamiento Incendio afecta a vivienda en la comuna de Recoleta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 07:27

Hombre queda en riesgo vital tras recibir múltiples disparos dentro de cementerio en Maipú

La víctima quedó en riesgo vital tras recibir al menos siete disparos mientras se dirigía a su vehículo dentro del cementerio Parque El Manantial, en Maipú. Actualmente, el OS9 y Labocar se encuentran investigando los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre se encuentra en riesgo vital luego de ser baleado al menos siete veces durante la tarde de este jueves al interior del cementerio Parque El Manantial, en la comuna de Maipú.

El ataque ocurrió cerca de las 17:30 horas, cuando la víctima, la cual es de nacionalidad chilena y no cuenta con antecedentes policiales, se dirigía hacia su vehículo en el estacionamiento del recinto.

Antecedentes del hecho

De acuerdo con los primeros antecedentes, dos individuos descendieron de un automóvil y uno de ellos efectuó cerca de veinte disparos, siete de los cuales impactaron al hombre.

Tras la balacera, los atacantes escaparon rápidamente del lugar, mientras que la víctima fue asistida por personas presentes en el camposanto y posteriormente trasladada por SAMU a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico.

La Fiscalía ECOH ordenó las diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros, quienes se encuentran investigando el ataque para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Lo último

Lo más visto

Mujer murió en medio de peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez

Esto ocurrió en medio la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, la cual convoca a más de un millón de fieles en la región de Valparaíso.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

Terremoto 7.6 enciende alarmas de tsunami en las costas de Japón

Desde el SHOA indicaron que las características del sismo magnitud 7.6 en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami para las costas de Chile.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025