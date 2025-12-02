Impacto en Concepción: Exfuncionario del Ejército disparó a su esposa y luego se quitó la vida - Chilevisión

El individuo, que sería un exfuncionario del Ejército, habría permanecido parapetado al interior de un domicilio antes de suicidarse.

Una intensa operación policial se desarrolló este martes en el sector Nonguén, en Concepción, luego de que Carabineros recibiera un reporte de una mujer lesionada por impacto balístico a manos de su pareja.

El individuo, que sería un exfuncionario del Ejército, habría permanecido parapetado al interior de un domicilio antes de, preliminarmente, quitarse la vida.

El hecho ocurrió pasadas las 12:30 horas en calle Arturo Pérez Canto, sector Nonguén, donde personal territorial de Carabineros acudió tras recibir un llamado al 133 de una agresión armada al interior de un inmueble.

Lo que se sabe del femicidio frustrado en Concepción

Según información preliminar de Carabineros entregada a CHV Noticias, la víctima resultó lesionada por un disparo presuntamente efectuado por su pareja.

Al llegar al sitio del suceso, los funcionarios policiales aplicaron medidas de seguridad debido a que el sujeto se mantenía al interior de la vivienda, parapetado.

Ante este escenario, se activó el protocolo correspondiente y personal del GOPE acudió al lugar para manejar la situación de riesgo.

Minutos más tarde, de acuerdo con los primeros antecedentes compartidos por la institución, el sujeto posteriormente se habría suicidado dentro de la misma vivienda.

Carabineros indicó que estos detalles aún se encuentran en desarrollo y sujetos a confirmación por los equipos especializados.

La mujer lesionada fue atendida por personal de emergencia y derivada a un centro asistencial, mientras que Carabineros mantiene acordonada la zona.