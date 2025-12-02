Tiktoker Papi Micky protagonizó tenso momento en centro comercial: Fue expulsado por guardias tras incidente - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar, habría sido retirado por personal del recinto por protagonizar disturbios al interior, generando molestia en trabajadores y visitantes.
El conocido tiktoker Papi Micky volvió a hacer noticia recientemente y esta vez se grabó a si mismo siendo expulsado de un centro comercial de Concepción.
A través de redes sociales, el hombre de 43 años publicó un registro en el que aparece siendo retirado por guardias de seguridad.
En el registro, de poco más de un minuto, se ve a Papi Micky increpando repetidamente a los guardias del centro comercial.
"¿Dónde está el que me pegó el palo? Mira cómo me sacan; sigue sacando. Mira cómo te grabo", se alcanza a escuchar de la voz del tiktoker.
Finalmente, tras varios segundos de altercado, el creador de contenido decidió dejar el local a pie, aunque propinando nuevos insultos.
