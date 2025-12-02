 Tiktoker Papi Micky protagonizó tenso momento en centro comercial: Fue expulsado por guardias tras incidente - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno expropiará parte de la toma de San Antonio: Impulsarán proyecto habitacional para las familias Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 23:07

Tiktoker Papi Micky protagonizó tenso momento en centro comercial: Fue expulsado por guardias tras incidente

De acuerdo a información preliminar, habría sido retirado por personal del recinto por protagonizar disturbios al interior, generando molestia en trabajadores y visitantes.

Publicado por CHV Noticias

El conocido tiktoker Papi Micky volvió a hacer noticia recientemente y esta vez se grabó a si mismo siendo expulsado de un centro comercial de Concepción.

A través de redes sociales, el hombre de 43 años publicó un registro en el que aparece siendo retirado por guardias de seguridad.

De acuerdo a información preliminar, habría sido retirado por personal del recinto por protagonizar disturbios al interior, generando molestia en trabajadores y visitantes.

En el registro, de poco más de un minuto, se ve a Papi Micky increpando repetidamente a los guardias del centro comercial.

"¿Dónde está el que me pegó el palo? Mira cómo me sacan; sigue sacando. Mira cómo te grabo", se alcanza a escuchar de la voz del tiktoker.

Finalmente, tras varios segundos de altercado, el creador de contenido decidió dejar el local a pie, aunque propinando nuevos insultos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025