Cristián de la Fuente reveló secreto familiar que marcó su infancia: “Penado por ley” - Chilevisión

31/10/2025 15:01

Cristián de la Fuente reveló secreto familiar que marcó su infancia: "Penado por ley"

El actor señaló cómo fue descubrir que su padre estaba casado con su madre y con otra mujer, indicando que para él, "era lo que ellos decidieron como pareja".

Publicado por CHV Noticias

Cristián de la Fuente sorprendió al revelar que su padre llevaba una doble vida y era bígamo, es decir que estaba casado con dos personas a la vez, hecho que él descubrió recién después de su fallecimiento.

El actor contó en el podcast Más que titulares que durante su niñez nunca sospechó nada y creció creyendo una versión completamente distinta sobre la historia de su familia.

"Me di cuenta cuando se murió", indicó el intérprete. "Entonces, cuando fui al colegio, me di cuenta de que mi realidad era distinta", agregó.

En esa línea, de la Fuente explicó que durante su infancia tuvo una visión confusa de su entorno familiar, sin comprender del todo la relación que su padre mantenía paralelamente con su madre y con su otra esposa.

"Mi papá se separó, pero se casó con mi mamá, luego se separó de mi mamá y volvió con su señora... Me fui creando una realidad que obviamente no era real", explicó el actor.

"Para mí, era lo que ellos decidieron como pareja. Fue una excelente madre y fue un excelente padre, lo que pasó entre ellos, era problemas de ellos", añadió.

Con respecto a si era algo público, Cristián de la Fuente señaló que: "Mi papá nunca quiso que se supiera, porque estaba penado por la ley".

Pese a que descubrir la bigamia de su padre fue un duro impacto, el actor aseguró que con el tiempo logró comprender y aceptar las complejidades de su historia familiar. Según relató, su progenitor se guiaba por su propia “teoría” del amor. "Me decía, 'Yo quiero a tu tía y quiero a tu mamá'. Esa fue su ley", recordó.

