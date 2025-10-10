“Eres...”: Cristián de la Fuente recibió tierno mensaje de su pareja tras ascenso en la FACH - Chilevisión

El actor recibió oficialmente el nombramiento de Comandante (de reserva) de la FACH, instancia en la que fue acompañado por su pareja actual, Gabriela Bravo.

Este jueves Cristián de la Fuente ascendió oficialmente a Comandante (de reserva) de la FACH, y su pareja, Gabriela Bravo, lo felicitó a través de redes sociales.

La ingeniera comercial le dedicó una publicación de Instagram al actor: "Felicidades por tu ascenso a Comandante, corazón. Te mereces todo lo bueno del mundo, eres invencible y sorprendentemente ganador en todo lo que haces".

"Algo que amo y me enorgullece son las fuerzas armadas de mi país, y que seas parte de ello es realmente admirable", agregó.

En esa línea, indicó: "Tu fuerza, tu disciplina y tu inteligencia son, sin duda, las que te ha llevado donde estás. Te adoro, mi sol".

"Gracias por tu apoyo constante"

Por su parte, de la Fuente también se refirió a su logro profesional en redes sociales.

"Era difícil contener las lágrimas al escuchar un resumen de mi carrera como oficial y después escribir estas palabras… Gracias a mi querida escuadrilla por forjarme y hacerme el oficial que soy hoy", comenzó escribiendo.

En esa línea, continuó con: "Gracias a mi Fuerza Aérea de Chile, que me ha permitido vestir con honor mi uniforme y desempeñarme en mi pasión".

También le agradeció a Bravo, indicando: "Gracias amor por estar hoy y por tu apoyo constante... En siempre levantarme. Te amo".

"Gracias, Dios, por regalarme un día más y un sueño más. ¡Vamos, que se puede!", finalizó el actor.