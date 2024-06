Shirley Arica se fue en contra de Daniela Castro y Arturo Longton: “No sabe ni...” - Chilevisión

La modelo confirmó su relación con Uriel Romero y Daniela Castro reveló información clave que desató la furia de los internautas, quienes lanzaron críticas a Arica, por lo que ella respondió con un tajante mensaje.

Este miércoles, Shirley Arica se fue en contra de Daniela Castro, luego de que esta última entregara su opinión respecto de la confirmación del romance entre Uriel Romero y Shirley.

Todo comenzó cuando, a través de una conversación en WhatsApp, Castro se refirió a la relación sentimental de Uriel Romero y Shirley Arica: "No tengo nada que decir, no me puede importar menos, de verdad", señaló en primera instancia.

Shirley Arica responde a las declaraciones de Daniela Castro

Sin embargo, luego reveló: "Sólo puedo decir que ojalá Futuro le diga a Shirley todo lo que pensaba de ella fuera del encierro, razones por las cuales le decía a Arturo que no estuviera acá afuera con ella, que no le convenía (pasamos Navidad con Arturo)".

La chef no se guardó nada y posteriormente aseguró que hablar mal de las personas es una conducta habitual en Romero: "Si es su pareja que la cuide no más, es que es chistosa la situación, como, en qué momento alguien que le juraba códigos a Arturo y hablaba pésimo de Shirley hace eso (...) Sólo espero que le haya dicho (a Shirley) y no le mienta".

Los dichos de Castro generaron una serie de críticas contra la nueva pareja, asegurando que el cantante utilizó a la chef para aumentar su fama, por lo que Arica no se guardó nada y respondió a través de su cuenta de Instagram.

"¿Dani utilizada? La verdad que veo las noticias y sólo me doy cuenta de que no tienen la información real. Yo le pondría otro apodo", declaró Arica.

En esa misma línea, se refirió a su ex pareja: "¿Y que Arturo se dio cuenta? Por favor, 45 años y no es lo suficientemente hombre en asumir sus acciones. No sabe ni lo que quiere a su edad y ahora la pega de víctima".

Finalmente, la modelo concluyó: "Él fue quien puso fin y mira justo hoy me di cuenta de que mi celular tiene backup, por si les quedan dudas, puedo ayudarlos a resolverlas".

Revisa la historia de Instagram: