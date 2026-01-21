“Me comprometí”: El gesto solidario de Vale Roth con familia de mellizas y niño héroe de Penco - Chilevisión

La influencer tomó contacto con Eduardo Mercado, padre de los niños afectados por el incendio forestal en Lirquén. "Quiero ayudarlas en lo que pueda", manifestó.

Valentina Roth sorprendió con un gesto solidario con la familia de las mellizas rescatadas del incendio forestal en Lirquén, en la comuna de Penco.

Recordemos que, en medio de la emergencia, la madre de las pequeñas de 2 años entregó a sus hijas a bomberos para que las salvaran de las llamas.

A través de Instagram, Roth se conmovió con el caso y pidió ayuda a sus seguidores para comunicarse con la familia afectada.

"¿Cómo contactar al marido de la mujer que tiene a sus dos gemelas? Vi que están estables, con eso volví a respirar. Pero quiero ayudarlas en lo que pueda", manifestó en una historia.

El gesto de Vale Roth con familia de mellizas y niño héroe de Penco

Minutos más tarde, Valentina logró contactarse con Eduardo Mercado, padre de las mellizas rescatadas del incendio forestal.

"Van a hacer una rifa y también dejaré su cuenta porque aceptan cualquier tipo de ayuda: depósito directamente a su cuenta o si compran un numerito", dijo la influencer.

En una siguiente publicación, indicó que sigue conversando con Eduardo y le informó que "está con una de las mellizas en el hospital. Su señora está con su otro hijo que está en la UCI, entonces necesitan harta ayuda".

"Yo me comprometí con esta familia y voy a juntar más ayuda", relató la bailarina, compartiendo distintas iniciativas en ayuda a los afectados.

Asimismo, detalló que "su hijito de 10 años está con el 46% del cuerpo quemado y su señora iba a entrar ahora a pabellón. Sus bracitos no están muy bien, entonces pide que oremos por ellos".

"Por favor, todo es bienvenido, porque cuando salgan del hospital no tienen casa ni dónde estar", reiteró sobre la campaña económica.