 “Me comprometí”: El gesto solidario de Vale Roth con familia de mellizas y niño héroe de Penco - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Evacúan sectores de Florida por activación de varios focos y fuego descontrolado “Ya no podíamos respirar”: Bomberos detallan rescate de más de 200 personas mientras llamas derretían carro Pdte. Boric visitó zonas afectadas por incendio forestales: “El Estado está presente” Gobierno anunció resguardo militar para bomberos tras denuncia de disparos en Concepción ¿Dónde estudiaron los ministros de Kast? Estas son las profesiones y las universidades de su gabinete
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 11:04

“Me comprometí”: El gesto solidario de Vale Roth con familia de mellizas y niño héroe de Penco

La influencer tomó contacto con Eduardo Mercado, padre de los niños afectados por el incendio forestal en Lirquén. "Quiero ayudarlas en lo que pueda", manifestó.

Publicado por CHV Noticias

Valentina Roth sorprendió con un gesto solidario con la familia de las mellizas rescatadas del incendio forestal en Lirquén, en la comuna de Penco.

Recordemos que, en medio de la emergencia, la madre de las pequeñas de 2 años entregó a sus hijas a bomberos para que las salvaran de las llamas.

A través de Instagram, Roth se conmovió con el caso y pidió ayuda a sus seguidores para comunicarse con la familia afectada. 

"¿Cómo contactar al marido de la mujer que tiene a sus dos gemelas? Vi que están estables, con eso volví a respirar. Pero quiero ayudarlas en lo que pueda", manifestó en una historia.

El gesto de Vale Roth con familia de mellizas y niño héroe de Penco

Minutos más tarde, Valentina logró contactarse con Eduardo Mercado, padre de las mellizas rescatadas del incendio forestal.

"Van a hacer una rifa y también dejaré su cuenta porque aceptan cualquier tipo de ayuda: depósito directamente a su cuenta o si compran un numerito", dijo la influencer.

En una siguiente publicación, indicó que sigue conversando con Eduardo y le informó que "está con una de las mellizas en el hospital. Su señora está con su otro hijo que está en la UCI, entonces necesitan harta ayuda".

"Yo me comprometí con esta familia y voy a juntar más ayuda", relató la bailarina, compartiendo distintas iniciativas en ayuda a los afectados.

Asimismo, detalló que "su hijito de 10 años está con el 46% del cuerpo quemado y su señora iba a entrar ahora a pabellón. Sus bracitos no están muy bien, entonces pide que oremos por ellos".

"Por favor, todo es bienvenido, porque cuando salgan del hospital no tienen casa ni dónde estar", reiteró sobre la campaña económica.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026