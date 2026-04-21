“Necesitamos paz, respeto y empatía”: La sensible pérdida que enluta a Dash y su pareja

A través de una historia en Instagram, la joven informó sobre la pérdida del bebé que esperaban junto al ex chico reality.

Un sensible y muy doloroso momento viven Dash y su pareja Javiera, luego que en redes sociales compartieran una muy triste noticia.

A través de una historia en Instagram, donde Javiera respondió a una usuaria respecto a las semanas de embarazo que tenía, la mujer informó sobre la pérdida de su bebé.

Cabe señalar que a finales del año pasado, la pareja había mostrado imágenes de ecografías anunciando que serían padres.





“Necesitamos paz, respeto y empatía”

Javiera compartió una extensa declaración donde confirma la lamentable noticia, además de pedir respeto y empatía y señalar que será la única vez que se referirá al tema.

“Gracias de corazón a quienes sí saludan con respeto antes de preguntar. Solo hoy hablaré de esto, no todo lo que vivo lo voy a compartir”, partió indicando.

“Como familia, desde hace unos meses hemos atravesado el dolor de perder a nuestro bebé. Es un duelo real, que duele en silencio. Y yo, tanto como mi familia, solo necesitamos paz, respeto y empatía”, agregó.

Por último, afirmó: “Tengo fe en Dios y en que algún día volverá a llegar nuestra bendición, pero será algo que cuidaremos en lo más íntimo, porque así como existe gente con buenos deseos, también hay quienes no los tienen. Gracias por acompañar desde el amor y entender”.