Operación Renta 2026: Revisa la fecha de pago de la devolución de impuestos

Si ya hiciste tu declaración, conoce cuándo recibirás el depósito. De lo contrario, aún estás a tiempo de realizarla. Podrás encontrar toda la información necesaria a continuación.

En pocos días se paga la devolución de impuestos del primer grupo en realizar la Operación Renta 2026. Si aún no lo haces, puedes ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Para concretar este proceso tributario debes rellenar el Formulario 22 y esperar el depósito en la fecha correspondiente a tu declaración. Revisa acá cuándo sería.

Fechas de pago de la devolución de impuestos de la Operación Renta 2026

Son tres períodos de pago en los que podrías recibir el monto dependiendo de cuándo realizaste tu declaración:

Si efectuaste el trámite entre el 1 y el 8 de abril, el SII te depositará el miércoles 29 de abril .

. Si efectuaste el trámite entre el 9 y el 23 de abril, el SII te depositará el viernes 15 de mayo .

. Si efectuas el trámite entre el 24 y el 8 de mayo, el SII te depositará el miércoles 27 de mayo.

Por otro lado, si preferiste optar por recibir un cheque con la devolución de impuestos, eso demora unos días más.

El dinero estará disponible a partir del viernes 29 de mayo, independiente de la fecha en que declares tu renta.





¿Quiénes deben hacer su declaración de renta?

Las personas que se encuentran en la obligación de realizarla son quienes:

Recibieron ingresos anuales superiores a $11.265.804 , excepto si corresponden a un solo empleador.

, excepto si corresponden a un solo empleador. Tuvieron más de un empleador .

. Fueron trabajadores a honorarios y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales.

y desean recibir cobertura parcial para cotizaciones previsionales. Pidieron el Préstamo Solidario en 2021.

en 2021. Crearon un emprendimiento en 2025 y recibieron ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios.

y recibieron ingresos por la venta de productos y/o prestación de servicios. Corresponden a una empresa.

¿Cómo se hace la declaración en la Operación Renta 2026?

Para informar tu renta ante el SII debes seguir los siguientes pasos en su sitio web, siempre ingresando con tu RUT y Clave Tributaria o con la ClaveÚnica.

Ingresar a “Servicios online”. Seleccionar “Declaración de renta”. Hacer click en “Declarar renta (F22)”. Seleccionar el año tributario a declarar (2026 y declaras las rentas percibidas durante el año 2025) Si la información a declarar es correcta y no debe ser modificada, hacer click en “Continuar”. Verificar la información o completar el formulario si es necesario y hacer click en “Enviar”.

Para consultar el estado de tu declaración ingresa al sitio web del SII acá.