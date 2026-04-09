Comenzó segundo periodo de Operación Renta 2026: Revisa cuándo recibirás el pago

Revisa a continuación las fechas clave en que se realizarán los depositos a quienes llenen el Formulario 22 de la Operación Renta 2026.

Este jueves comezó el segundo periodo de la Operación Renta 2026, proceso tributario que se debe realizar rellenando el Formulario 22 en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos (SII).

Al ser un tramo diferente de inscripciones, los depósitos no llegarán durante el mes de abril como a las personas que realizaron el trámite entre el 1 y 8 de abril.

¿Cuándo recibirás el pago de la Operación Renta 2026?

De acuerdo con el proceso de la Operación Renta 2026, si realizas la declaración entre el 9 y 23 de abril:

Recibes del depósito el viernes 15 de mayo

Recibes el cheque el viernes 29 de mayo

Asimismo, existe una tercera fecha para declarar tu renta, esta es desde el 24 de abril al 8 de mayo. En este caso, los pagos por depósito se harán efectivos en 27 de mayo, mientras que los cheques estará disponibles desde el viernes 29 de mayo.





¿Quiénes deben hacer la Operación Renta 2026?

Según lainformación oficial y organismos públicos, las personas que están obligadas a declarar renta son aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones: