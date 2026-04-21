Michelle Bachelet expone ante la ONU: Sigue acá la transmisión en vivo

La expresidenta se encuentra en Nueva York en una jornada que será clave para conseguir la recomendación de los 193 países que forman la asamblea.

Este martes, la expresidenta Michelle Bachelet se presenta ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para presentar su candidatura a la Secretaría General del organismo internacional ante la asamblea.

La exmandataria será la primera de los cuatro aspirantes en exponer frente a los 193 países que forman la asamblea, y que enviarán un voto diciendo “recomiendo” o “no recomiendo” su candidatura hacia el Consejo de Seguridad conformado por: China, Rusia, Reino Unido, EE.UU. y Francia.

Cabe recordar que Michelle Bachelet llega a esta instancia con el respaldo de Brasil y México, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera no respaldar su candidatura. En la misma línea, en las últimas semanas el Partido Republicano de Estados Unidos ha presionado por vetar su aspiración.

Michelle Bachelet expone ante la ONU: Ver acá la transmisión

Su participación comenzó a las 10:00 horas chilenas de este martes 21 de abril y está siendo transmitida de manera online a través del canal oficial UN TV de las Naciones Unidas.

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