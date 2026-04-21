“Fue un error mío”: Sergio Rojas pidió disculpas a Rafael Araneda y se comprometió a “no volver a hablar de un menor”

El periodista aseguró que se llegó a un acuerdo entre ambas partes y reflexionó en extenso sobre sus dichos respecto del hijo menor de la familia Araneda.

Sergio Rojas aclaró la polémica con Rafael Araneda y aseguró que judicialmente el tema está zanjado e incluso volvió a pedirle disculpas en pantalla.

Esto, luego de que el periodista dijera a mediados de 2025: “La línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño, o para vanagloriarse, o para hacerse cariño al alma, para sentirse buenos y generosos, es muy delgada”, respecto de la adopción de Benjamín Araneda.





¿Qué dijo Sergio Rojas?

La situación generó una demanda a Sergio Rojas por parte de la familia Araneda y en el último capítulo de Zona de Estrellas, el periodista actualizó lo que ha ocurrido en dicho ámbito.

“El tema de Rafael Araneda está absolutamente zanjado. Les quiero decir que existió un acuerdo entre las partes; eso ya está absolutamente finiquitado”, dijo Rojas.

En esa misma línea, agregó: “Se dieron las disculpas públicas; yo lo había hecho antes televisivamente y también se hizo de manera más privada y eso ya está absolutamente subsanado”.

“Hay un reconocimiento de mi parte y esto, más allá de lo legal, tiene que ver con lo personal de hacer una reflexión, de tener cuidado con las formas de no volver a hablar de un menor”, comentó Sergio.

El periodista ahondó en dicho punto y confesó que “me parece también que fue un error mío en primera persona, no, de verdad lo digo”.

Sergio aseguró que no irá a la cárcel tras sus dichos, y admitió que referirse a un menor de edad “fue absolutamente innecesario (…) pasó hace harto rato, yo no lo había querido contar porque me parecía que no era necesario”, cerró.