Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana
La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 15 horas.
La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, Macul y Padre Hurtado.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM
- Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 06:00 del miércoles 22.
- Macul: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 03:00 del miércoles 22.
- Padre Hurtado: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 21.