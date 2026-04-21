Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 15 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, Macul y Padre Hurtado.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 06:00 del miércoles 22.

Macul: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 03:00 del miércoles 22.