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Por hasta 15 horas: Anuncian prolongado corte de agua en la Región Metropolitana

La empresa Aguas Andinas anunció que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en algunos casos se extenderá por hasta 15 horas. 

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, Macul y Padre Hurtado.  

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en RM

  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 06:00 del miércoles 22.
  • Macul: Desde las 15:00 horas del martes 21 de abril hasta las 03:00 del miércoles 22.
  • Padre Hurtado: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 21.
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