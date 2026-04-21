“Le temíamos mucho al dolor”: Luis Jara sorprendió tras revelar que se sometió a tratamiento estético

El cantante nacional ya se había realizado este tratamiento años atrás.

Este lunes, Luis Jara sorprendió en redes sociales tras revelar que se sometió a un trasplante capilar en la zona superior de su cabeza.

El cantante mostró el proceso detalladamente, desde los exámenes previos hasta una vez finalizado el trasplante, dejando en evidencia que sí había una zona donde ya no había cabello.





¿Qué dijo Luis Jara?

“Antes, para un implante capilar, había que salir de Chile. Además, le temíamos mucho al dolor. Hoy nada de eso importa”, comenzó diciendo Luis.

Esto, debido a que hace unos años atrás, el artista ya se había sometido al mismo procedimiento. En esa oportunidad, comentó en el podcast “Sin Editar” que sintió un dolor constante.

“Terminamos un proceso que parecía ser ¡Ay! No pudo ser más amigable aquí. Estoy con mi doctor, Don Cristian, que se portó un lujo con todo su equipo, muchas gracias”, comentó Jara.

En el registro se ve cómo distintos especialistas monitorean sus signos vitales, cómo delimitan la zona que será tratada e incluso los minutos antes de la intervención.

“Me porté super bien, soy buen paciente. Un abrazo para todos”, concluyó Luis.

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