Revelan hipótesis y estado de la víctima: Lo que se sabe de la impactante explosión en casa de Punta Arenas

Según el último reporte médico, el paciente permanece en estado crítico con el 70% de su superficie corporal quemada y presenta lesiones de gravedad en sus córneas.

Poco a poco se van conociendo más antecedentes de la impactante explosión que ocurrió en un domicilio de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez en la ciudad de Punta Arenas.

Cabe señalar que el hecho ocurrió este lunes cerca de las 13 horas y donde el dueño de casa resultó gravemente herido y se encuentra en riesgo vital.

El medio El Pingüino indicó que la víctima es Jomiset Montero Montes de 46 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde ingresó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según el último reporte médico, el paciente permanece en estado crítico con el 70% de su superficie corporal quemada y presenta lesiones de gravedad en sus córneas.

Además, se informó que su esposa debió recibir asistencia médica tras sufrir una fuerte descompensación emocional tras la magnitud de la tragedia y donde lamentablemente falleció la mascota de la familia, un perro de gran tamaño.





Hipótesis de la gran explosión en casa de Punta Arenas

El citado medio agregó que el operativo desplegó más de 50 voluntarios de cuatro compañías de bomberos de la ciudad, quienes manejan dos hipótesis de lo sucedido.

Se indaga si el afectado realizaba labores técnicas de soldadura que pudieron haber detonado el estallido. Mientras que la otra opción es una fuga de gas.

Adicionalmente, la Fiscalía instruyó la presencia de unidades especializadas de Carabineros, ya que Peritos del Labocar trabajan en el sitio del suceso recolectando evidencia técnica, mientras que el OS-9 también realiza diligencias.