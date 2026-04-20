20/ 04/ 2026 14:00

VIDEO | Impresionante explosión en Punta Arenas deja un hombre herido de gravedad

Un grave hecho ocurrió pasado el mediodía en la ciudad de Punta Arenas, más precisamente en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde se produjo una gran explosión en un aparente taller mecánico. El medio Ovejero Noticias indicó que el estruendo se sintió en varias cuadras y varias personas que estaban en las cercanías resultaron ilesas, salvo un hombre de 46 años que quedó con más del 60% de su cuerpo quemado y fue trasladado de urgencias a un centro asistencial.